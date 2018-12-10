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СКА обыграл «Динамо» со счетом 2:0 на выезде

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© Фото: ska.ru

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Предыдущие две встречи этих команд завершились победой СКА (4:0; 3:2).

Матч регулярного чемпионата КХЛ СКА против «Динамо» завершился победой петербургской команды со счетом 2:0. Встреча прошла в понедельник, 10 декабря, в Москве.

Начало стартового периода осталось за игроками СКА, которые владели инициативой и имели несколько голевых моментов. Динамовцы могли создавать опасность у ворот Хеллберга только после нечастых вылазок в контратаки.

На пятой минуте случилось первое удаление. После нарушения правил Вадимом Шипачевым москвичи остались в меньшинстве. Петербуржцы хорошо разыгрывали шайбу у ворот соперника и в одном из моментов вывели на ударную позицию Василия Токранова, который точным броском реализовал численное преимущество своей команды. Счет стал 1:0 в пользу СКА.

На одиннадцатой минуте армейцы с Невы нарушили правила – на скамейку штрафников отправился Николай Прохоркин. Подопечные Ильи Воробьева показали хорошую игру в меньшинстве, и в первой же вылазке к чужим воротам в равных составах вынудили соперника снова нарушить правила. Второе большинство петербуржцы не реализовали.

Завершение периода прошло под диктовку СКА, игроки которого совершили за первые двадцать минут 18 бросков по воротам «Динамо». Москвичи бросали шайбу в сторону ворот Хеллберга 8 раз.

На первой же минуте второго периода игрок СКА Николай Прохоркин направил шайбу в ворота соперника, но судьи усмотрели нарушение правил и взятие ворот отменили. Армейцы продолжили атаковать и активными действиями заставили сфолить соперника. В большинстве петербуржцы имели хорошие шансы увеличить преимущество, но вратарь «Динамо» отыграл отрезок на высоте.

К середине периода игра, казалось, выровнялась. Москвичи завелись, стали напрягать защиту СКА и смогли заработать численное большинство. Однако команда с Невы смогла сдержать атаки динамовцев. Игроки московской команды активно играли и во второй половине периода, но их подкосило удаление, случившееся в завершении периода. Игрокам СКА не удалось реализовать численное преимущество. Счет остался 1:0.

Заключительная двадцатиминутка началась активной игрой со стороны обеих команд. Но со временем инициатива снова вернулась к игрокам СКА, которые раз за разом угрожали воротам московского «Динамо».

Последовала динамичная игра, практически без остановок. Моменты имели игроки обеих команд. За шесть минут до финальной сирены петербуржцы остались в меньшинстве. Москвичи стали производить давление на ворота СКА, и в одном из моментов судьи усмотрели нарушение правил со стороны армейцев и перевели игру в формат 5 на 3.

Последние минуты периода прошли под диктовку игроков «Динамо», которые бросили все силы на то, чтобы отыграться. Но после потери шайбы москвичами в центральной зоне, Павел Дацюк точным броском направил шайбу в пустые ворота и сделал счет 2:0.

 

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