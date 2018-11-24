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СКА снова проиграл ЦСКА со счетом 1:3

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© Фото: Instagram / @hcska

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Третье армейское дерби состоялось в Москве 24 ноября.

Петербургский СКА снова уступил в принципиальной встрече против московского ЦСКА со счетом 1:3. Третье армейское дерби состоялось в Москве 24 ноября.

СКА отправился в столицу, чтобы прервать серию неудач в личных встречах с московским ЦСКА. В предыдущих двух встречах в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги верх одерживали москвичи (2:1 ; 3:1).

Со стартовых минут первого периода стало понятно, почему вывеска этого матча является самой громкой в хоккейной Европе. Короткими быстрыми пасами хоккеисты комбинировали на льду. На восьмой минуте после серии бросков по воротам игроками СКА шайба отскочила к Николаю Прохоренко, который направил ее под щиток Сорокину. Счет стал 1:0.

После этого петербуржцы взяли инициативу и насели на ворота соперника. Около шести минут продолжалась динамичная игра без пауз. За пять минут до конца периода питерцы получило численное преимущество. Но игрокам не удалось закрепиться в зоне атаки. Счет 1:0 сохранился до конца периода.

Во втором периоде игроки СКА продолжили доминировать над соперником. На первых минутах игроки имели шанс удвоить преимущество, но здорово играл страж ворот ЦСКА, Илья Сорокин. К середине периода игра выровнялась, появилось много пауз, в одной из которых случилась стычка между игроками обеих команд.

Продолжить игровой отрезок пришлось в формате 4 на 4, который запомнился плотной и аккуратной игрой со стороны соперников. За восемь минут до конца периода петербуржцы остались в меньшинстве, но показательно отыграв в обороне, игроки СКА сохранили преимущество в счете. Лишь на последней минуте периода после быстрой контратаки москвичам удалось сравнять счет в матче.

Заключительный период москвичи начали активными действиями, создавали опасные моменты у ворот. Но на третьей минуте московские армейцы нарушили правила и остались в меньшинстве. Команда СКА, казалось, перехватила инициативу, но неожиданно Григоренко выскочил к воротам питерцев и точным броском вывел свою команду вперед.

Петербуржцы бросились отыгрываться. В середине и в концовке периода имели численное преимущество, но так и не смогли его реализовать. За две минуты до финальной сирены Иван Телегин увеличил преимущество ЦСКА и поставил точку в матче.

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