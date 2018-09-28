СКА уступил омскому «Авангарду» в матче КХЛ

Петербургский хоккейный клуб СКА уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра в Петербурге после серии буллитов завершилась со счетом 2:3.

С первых минут стартового периода команды показывали высокую концентрацию. Болельщики наблюдали плотную игру с небольшим количеством опасных моментов. Лишь на тринадцатой минуте Ярно Коскиранта после быстрой атаки открыл счет в матче, эта шайба стала для него первой в нынешнем сезоне.

После пропущенной шайбы игроки «Авангарда» активизировались, и на площадке стали появляться свободные зоны. Команды стали проводить атаки на встречных курсах, и создавали опасные моменты у ворот соперника один за другим., однако до конца периода счет так и не изменился.

Во втором периоде омичи понеслись отыгрываться и активными действиями заработали численное преимущество. За две минуты игроки команды с Невы так и не дали соперникам закрепиться в зоне атаки. Питерцы, казалось, были близки ко второй заброшенной шайбе, но после неудачного отскока игрок «Авангарда», оказавшийся совершенно один перед воротами Магнуса Хеллберга, из убойной позиции поразил цель. Счет стал 1:1.

Этим голом омичи прервали рекордную серию СКА, команда Ильи Воробьева не пропускала на протяжении 326 минут. До конца периода питерцы так же получали численное преимущество, но забить так и не смогли.

Половина третьего периода прошла в безрезультатном напряжении. Игроки обеих команд имели хорошие шансы забить. На девятой минуте новичок СКА Наиль Якупов, перешедший из Колорадо, вывел свою команду вперед.

В гениальной по своей красоте атаке также приняли участие Патрик Херсли и Никита Гусев. На четырнадцатой минуте нападающий «Авангарда» Кирилл Семенов, воспользовался ошибкой защиты СКА, сравнял счет в матче.

До конца периода счет так и не изменился. Игра перешла в овертайм, в котором голов болельщики не увидели. В серии буллитов игроки омского «Авангарда» оказались опытнее и удачливее. В составе СКА свой бросок реализовал только Павел Дацюк. Омичи забросили две шайбы.