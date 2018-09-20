Петербургский СКА без проблем разобрался с московским Динамо. Игра завершилась со счетом 4:0.

К очередному матчу Континентальной хоккейной лиги питерцы подошли в ранге фаворитов. В гости к московскому Динамо команда с Невы приехала с намерением продолжить победную серию и довести ее до пяти матчей к ряду.

С первых минут стартового периода питерцы оказывали давление на соперника. Своими активными действиями гости вынудили динамовцев нарушить правила, после этого армейцы окончательно утвердились в зоне атаки.

На пятой минуте игроки СКА реализовали большинство. Шайбу забросил Патрик Херсли. Далее последовало удаление новичка питерского СКА, Алексея Кручинина. Казалось бы, у Динамо появился шанс перехватить инициативу, но Виктор Тихонов имел другие планы.

Оказавшись в одиночестве у ворот Еременко с передачи Александра Зуба Виктор точным броском удвоил преимущество СКА. Питерцы продолжили показывать тотальное преимущество, и на девятой минуте Александр Барабанов довел счет до разгромного, чем заставил главного тренера московского Динамо заменить вратаря. Во второй половине стартового периода шансы забросить имели игроки обеих команд, но счет так и не изменился.

Вторая двадцатиминутка запомнилась болельщикам лишь упорной борьбой. Игроки обеих команд показали равную и дисциплинированную игру. Шансы забить имели и те, и другие, но никто так и не смог реализовать опасные моменты. За второй период питерцы нанесли семь ударов по воротам соперника и один раз попали в перекладину. Динамовцы совершили пять бросков.

На седьмой минуте заключительного периода Александр Кручинин забросил очередную шайбу в ворота москвичей. С передачи Плоткинова Кручинин мощнейшим ударом под перекладину сделал счет 4:0. После этой шайбы динамовцы не бросили играть и за пять минут до конца периода получили численное преимущество. Но грамотной игрой в защите питерцы свели шансы Динамо на заброшенную шайбу к минимуму. До конца периода счет так и не изменился.