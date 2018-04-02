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СКА уверено победил ЦСКА в матче Кубка Гагарина

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© Фото: Константин Чеглаков / «Санкт-Петербург.ру»
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    Петербургские хоккеисты в серии 1/2 финала розыгрыша Кубка Гагарина в гостях обыграли москвичей со счетом 5:2.

    В очередном матче розыгрыша Кубка Гагарина петербургский СКА уверенно переиграл московский ЦСКА со счетом 5:2.

    Первый период прошел с преимуществом петербуржцев, они создали 18 моментов у ворот ЦСКА. В середине двадцатиминутки случилось обоюдное удаление. И в урезанных составах игроки ЦСКА, казалось, перехватили инициативу и имели шансы забить. Но на семнадцатой минуте Патрик Торсен, с передачи Вадима Шипачева, вывел СКА вперед. Не прошло и двух минут, как счет стал равным. Кирилл Петров после серии рикошетов точно пробил по воротам Микко Коскинена. За минуту до конца периода подопечные Олега Знарка смогли забросить вторую шайбу. Оставшийся один на «пятачке» Ярно Коскиранта нашел незащищенное вратарем ЦСКА пространство и точным броском вывел СКА вперед.

    На старте второго периода, после ошибки при выходе из обороны игроками ЦСКА, Патрик Херсли мощнейшим ударом отправил шайбу в ворота. Москвичи бросились отыгрываться, чем дали шансы на создание контратак петербуржцам. Этим и воспользовался на четвертой минуте Никита Гусев, который выскочил один на один с Ильей Сорокиным и уверенно переиграл его. После четвертой пропущенной шайбы тренерский штаб москвичей произвел замену вратаря. На экваторе периода игроки СКА увлеклись атакующими действиями и пропустили контрвыпад от москвичей. Михаил Григоренко выкатился на рандеву с Коскиненом и уверенно переиграл вратаря. Счет стал 4:2 и до перерыва так и не изменился.

    К середине третьего периода СКА имели три численных преимущества подряд. Но, понимая важность встречи, не форсировали события и играли дисциплинированно. Игроки ЦСКА бросили все свои силы на то, чтобы сократить отставание в счете, и уже за две с половиной минуты до сирены сняли вратаря. И в следующей же атаке, после ошибки защитника москвичей, Александр Барабанов отправил шайбу в пустые ворота.

    После победы в этом матче с разгромным счетом 5:2 СКА выходит вперед в этой серии розыгрыша Кубка Гагарина.

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