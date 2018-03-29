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СКА проиграл ЦСКА в первом матче финала Западной конференции КХЛ

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© Фото: ska.ru
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    СКА и ЦСКА забросили девять шайб на двоих.

    В первом матче серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги петербургский СКА уступил армейцам из Москвы в овертайме со счетом 4:5. Тренерский штаб команды из Петербурга оставил вне заявки на матч нападающего Вадима Шипачева.

    На старте матча обе команды показали зрелищную игру, наполненную опасными моментами. И на седьмой минуте Павел Дацюк, оказавшийся один перед воротами соперника, точным броском направил шайбу впритирку со штангой, чем вывел свою команду вперед. Затем оба коллектива по очереди получали возможность сыграть в большинстве, но ни те, ни другие преимуществом не воспользовались. В первом периоде ни одна из команд не владела явной инициативой, имели шансы обе, но до перерыва счет так и не изменился.

    С первых мгновений второго периода ЦСКА бросились отыгрываться, и уже на 59 секунде Кирилл Капризов отдал шикарную передачу на Михаила Григоренко, который точным броском сравнял счет в матче. После этого момента началась игра на встречных курсах, команды не задерживались в центральной зоне, шансы забить появлялись то у одних ворот, то у других. И на пятой минуте игрок ЦСКА Андрей Кузьменко совершил сольный проход и точным броском забросил шайбу в ворота Микко Коскинена, сделав счет в матче 1:2. Но в следующей же атаке игроки СКА восстановили баланс, гол забил Николай Прохоркин, который оказался в удачной позиции перед воротами соперника. Пятую шайбу в этой встрече, «отклеившись» от защитников СКА, забросил Александр Попов. ЦСКА снова повел в матче. Следующую заброшенную шайбу не пришлось долго ждать. В середине периода СКА получили численное преимущество, и игроки команды из Петербурга, в лице Никиты Гусева, сделали счет в матче 3:3.

    Третья двадцатиминутка проходила в равной борьбе. Игроки обеих команд, понимая важность встречи, показывали дисциплину и показательную игру в обороне. За весь период не случилось ни одного удаления. На «экваторе» игрового отрезка, после неудачного вывода СКА шайбы из своей зоны, Светлаков набросил и шайбу к воротам, а Андрей Кузьменко подставил клюшку и направил игровой снаряд мимо вратаря. ЦСКА снова повел в матче 3:4. Но не прошло и двух минут, как Сергей Плоткиков воспользовался помаркой вратаря москвичей и забросил восьмую шайбу в матче. До конца периода счет так и не изменился, игра перешла в овертайм.

    Дополнительное время игроки ЦСКА начали очень активно, создав пять опасных моментов у ворот СКА, петербуржцы, в свою очередь, только один раз бросили по воротам Сорокина. И на седьмой минуте овертайма Андрей Кузьменко выкатился из-за ворот СКА и красивым броском поставил точку в этой встрече. 

    Победа в первой игре за армейцами из Москвы 4:5 ОТ.

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