Армейское дерби завершилось победой СКА

Матч СКА против ЦСКА завершился уверенной победой петербургского клуба со счетом 5:2.



Первый период армейского дерби начался с удаления в составе СКА - Прохоркин в борьбе у борта заплел ноги Попову. Несмотря на меньшинство, питерцы уверенно отыграли две минуты, не позволив хозяевам открыть счёт в игре. Обе команды играют на равных. На шестой минуте Светлаков получил по лицу в борьбе с Зубаревым. Форвард ЦСКА в сопровождении медиков отправился в подтрибунное помещение.

В середине первого периода ЦСКА удается немного взять игру в свои руки, СКА приходиться играть в обороне. За пять минут до окончания первого периода у ЦСКА преимущество по броскам в створ — 8:5. За восемь секунд до окончания первого периода преимущество получает СКА. Ничья 0:0 после первого периода.

В равной борьбе прошел первый игровой отрезок, где-то даже у ЦСКА было больше голевых моментов. Отличиться соперникам не удалось — оба вратаря действовали безупречно.

Второй период СКА начинают в большинстве, но реализовать преимущество не удаётся. Игра набирает обороты, больше опасных моментов становится у обоих команд. В первые двенадцать минут сначала ЦСКА дважды получает преимущество. Затем дважды в большинстве играет СКА. И если ЦСКА не смогли реализовать своё преимущество, то СКА свой шанс использовали. На 33-й минуте Ковальчук сделал передачу Войнову на синюю линию. Вячеслав выдержал паузу и с кистей зарядил низом. Широков на пятаке перекрыл обзор Сорокину, голкипер не видел шайбы. Счет становится 0:1 в пользу питерских армейцев.

На 35-й минуте преимущество по броскам у СКА — 6:3. Несмотря на наличие опасных моментов, не удается хозяевам сравнять счет. 1:0 в пользу СКА после двух периодов.

Петерубржцы вышли вперед после гола Войнова при игре в большинстве. Подопечные Игоря Никитина много владели шайбой, было несколько отличных моментов, но не удаётся хозяевам найти ключи к воротам Шестёркина.

Третий период был насыщен драматизмом, острой игрой и голами. На 47-ой и 49-ой минуте отличился Илья Ковальчук. Счет на табло становится 0:3. И тут же СКА остается в меньшинстве. На этот раз ЦСКА свой шанс использовали. Счёт 1:3. У

москвичей появляется шанс выровнять игру. Но их планы нарушает Дацюк. На 52-оё минуте Карпов выиграл борьбу в углу площадки и сделал перевод в центр зоны, откуда Дацюк попал точно в дальнюю девятку. Спустя три минуты ЦСКА удается немного отыграться. Счет 2:4. За три минуты до конца игры СКА снова остается в меньшинстве. В средней зоне идёт борьба за шайбу. Не удаётся москвичам подобраться к владениям Шестёркина. ЦСКА убирают вратаря и играют вшестером. 60-я минута: Гол - хет-трик Ковальчука. Нестеров ошибся в чужой зоне, Кетов убежал в контратаку и сделал перевод на Ковальчука, который без проблем поразил пустые воротам.

СКА на выезде обыграл ЦСКА — 5:2.Два периода на льду шла вязкая игра, зато в заключительной 20-минутке команды порадовали обилием заброшенных шайб. Героем встречи стал Илья Ковальчук, оформивший хет-трик. Команда Олега Знарка продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу.