СКА одержал 20-ю победу подряд

СКА разгромил московский «Спартак» со счетом 4:0. Это стала 20-я подряд победа петербургского хоккейного клуба. Игра прошла на столичной арене "ВТБ Ледовый Дворец".

С первых минут хозяева повели очень активную игру, пытаясь прорвать оборону «армейцев». И уже на третьей минуте спартаковцам удается нанести опасный бросок. Но Шестеркин на месте! И тут же в ответ затяжную атаку провели «армейцы»! Широков вылез на пятак и попытался протолкнуть шайбу в нижний угол, однако Беспалов был к этому готов. После семи минут игры обе команды показывают динамичную игру.

Спартаковцы ожесточенно бросаются в атаку. После 13 минут игры по броскам в створ преимущество у «Спартака» — 7:5. На семнадцатой минуте «Спартак» получает преимущество - удаление у СКА, так как Широков ударил по рукам Сорокина - реализовать преимущество не удалось. Перерыв! Ничья 0:0. Несмотря на счет, много опасных моментов возникало у обеих команд. Спартаковцы местами смотрелись интереснее соперника, а в одном из эпизодов «армейцев» выручила штанга.

С удвоенной энергией обе команды начинают второй период. Хозяева всеми силами пытаются изменить счет. Спустя две минуты нарушение численного состава у СКА. Мальцев пошел отбывать штраф. Не удается спартаковцам подобраться к вратарской Шестеркина. Команда Олега Знарка безупречно играет в меньшинстве.

На двадцать четвертой минуте два в два прошла атака у СКА! Мальцев, выскочив со скамейки штрафников, добежал до чужих ворот и прострелил на дальнюю штангу, а Плотников спокойно поразил пустой угол ворот! 1:0. Спустя пять минут снова гол. Красивая атака «армейцев»! Рундблад вошел в зону и отдал на Барабанова, который не глядя сделал передачу на дальнюю штангу! Гусев в касание расстрелял пустые ворота 2:0!

И практически тут же Широков вошел в зону по левому флангу, сместился к центру и бросил низом — шайба рикошетом от конька Хафизуллина влетела в сетку ворот «Спартака»! СКА не оставляет хозяевам никакого шанса - 3:0. Тридцать вторая минута - Рундблад протащил шайбу по левому флангу и нанес мощный щелчок из круга вбрасывания — шайба влетала точно под перекладину! Беспалов не успел среагировать. Счет 4:0 в пользу СКА.

Хозяева заменяют вратаря. В оставшееся время хозяева получают два удаления, но армейцам не удается изменить счет. В третьем периоде СКА продолжает владеть инициативой. Не удается москвичам создать остроту у чужих ворот. Первая половина периода проходит в спокойном темпе. На десятой минуте удаление у «Спартака», и снова хозяевам удается выстоять в меньшинстве. «Спартак» ошибается все чаще и чаще. И как результат – очередное удаление. Не получается у СКА реализовывать свои моменты в большинстве и в полном составе в третьем периоде.