СКА разгромил "Спартак" во второй выездной игре. Матч прошел на арене "ВТБ Ледовый Дворец" в Москве и закончился со счетом 5:0. Первая выездная встреча состоялась 2 сентября с нижегородским "Торпедо", победу в которой одержал СКА по итогам серии буллитов.

Сегодня, 4 сентября, СКА бросился в атаку с первых секунд первого периода, создавая опасные моменты у ворот хозяев. Армейцы владели шайбой, не давая спартаковцам провести контратаку. После пяти минут игры хозяевам все же удалось провести опасную атаку, однако Микко Коскинен спас ворота.

На восьмой минуте армейцы провели позиционную атаку. Виктор Тихонов от борта сделал скидку на синюю линию, откуда Патрик Херсли в касание вогнал шайбу в ближнюю девятку - СКА открыл счет! После первой половины игры по броскам в створ преимущество у СКА — 9:2.

На восемнадцатой минуте хозяева остаются в меньшинстве, но реализовать преимущество у СКА не получается. Спустя уже две минуты армейцы совершили перехват и убежали в контратаку. Нападающий Евгений Кетов с правого края влетел в зону и сделал перевод на Тихонова, который из круга вбрасывания поразил нижний угол - 2:0 в пользу СКА после первого периода.

В перерыве у "Спартака" произошла замена вратаря, так как Никита Беспалов получил повреждение, и тренерский штаб решил не рисковать. Команды начали игру с обоюдно острых атак.

Хозяева безрезультатно пытались поразить ворота армейцев. Спустя семь минут СКА создали опасный момент, и шайба залетела в ворота хозяев. Гол не был засчитан – ворота были сдвинуты. Андерс Свенссон за умышленный сдвиг ворот получил малый штраф. СКА тут же использовал преимущество - Илья Ковальчук из круга вонзил шайбу в угол ворот - счет становится 3:0.

Во второй половине второго периода было удаление в команде СКА, однако армейцы сумели выстоять и сохранить счет. Хозяева все больше владели шайбой, но бросков по воротам гостей не получилось. В конце второго периода Павел Дацюк здорово поборолся у борта, Александр Барабанов подхватил шайбу и прострелил в центр зоны на Ковальчука, который без помех поразил ворота - 4:0 в пользу СКА после двух периодов.

Во втором игровом отрезке дублем вновь отметился Ковальчук. Спартаковцы заметно добавили в движении, стало больше моментов у чужих ворот. Третий период хозяева продолжили игру в большинстве, армейцы выстояли. «Спартак» пытается спасти игру, и забить хотя бы один гол. В последующие 10 минут каждая команда получала большинство - счет остается неизменным.

Третий период проходил под уверенным преимуществом СКА. Игра набрала финальные обороты. На последней минуте Никита Гусев от синей линии набросил на ворота, шайба отскочила к Динара Хафизуллину, который с нескольких метров поразил верхний угол ворот - матч был окончен со счетом 5:0.

В среду, 6 сентября, петербуржцы в Риге сойдутся с местным «Динамо», а завершится серия в Череповце 8 сентября - матчем против «Северстали».