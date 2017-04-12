Шайба Дадонова принесла СКА победу над "Металлургом"

В среду, 12 апреля, на домашней арене СКА состоялась третья игра финальной серии Кубка Гагарина между питерским СКА и магнитогорским «Металлургом», победу в которой одержало питерское СКА со счетов 2:1 (овертайм).

В первой игре победу одержал СКА со счетом 4:5. Статистика матча: Броски: 57-53; Броски в створ: 34-34; Голы: 4-5; Вбрасывания: 37-23; Блокированные броски: 10-10; Силовые приемы: 22-12; Фол против игрока: 2-4; Штраф: 33-29.

Во второй игре победа осталась за «Металлургом», который победил со счетом 3:1. Статистика матча: Броски: 40-103; Броски в створ: 17-44; Голы: 3-1; Вбрасывания: 26-29; Блокированные броски: 31-7; Силовые приемы: 22-17; Фол против игрока: 1-5; Штраф: 12-6.

В первом периоде «Армейцы» доминировали на льду, создавая момент за моментом. Много работы у Кошечкина, голкипер уральцев совершил несколько сейвов.

На шестой минуте «Металлург» остается в меньшинстве, но СКА не сумел реализовать большинство. Не сумели изменить счет армейцы и в последующих удалениях в составе гостей – на тринадцатой и восемнадцатой минуте. На пятнадцатой минуте у СКА преимущество по броскам – 15:1. Но забить гол в ворота соперников никак не получается. После первого периода счет не изменился – 0:0. Статистика 1-го периода: Броски: 30-8; Броски в створ: 18-3; Голы: 0-0; Вбрасывания: 9-8; Блокированные броски: 1-6; Силовые приемы: 5-4; Фол против игрока: 2-0; Штраф: 0-6.

В начале второго периода впервые за игру в меньшинстве остается СКА. Но гости не смогли использовать этот шанс. И уже на пятой минуте Зубарев щелчком от красной линии застал врасплох Кошечкина! Счет становится 1:0 в пользу СКА. К середине периода гости заметно активировались. Последующий удаления в составе обоих команд на счет не повлияли. За шесть секунд до сирены отыгрались «сталевары»! Ничья 1:1 после двух периодов. Во втором игровом отрезке «Магнитка» действовала агрессивнее и создала больше моментов, но пропустила после бросок Зубарева от красной линии. Однако гостям удалось отыграться под занавес периода — точным броском отметился Денис Казионов. Статистика 2-го периода: Броски: 11-27; Броски в створ: 6-12; Голы: 1-1; Вбрасывания: 11-5; Блокированные броски: 5-3; Силовые приемы: 4-4; Фол против игрока: 0-2; Штраф: 4-2.

В начале третьего периода армейцы сразу перевели игру в чужую зону. Очень сильное давление оказывают хозяева на ворота Кошечкина. К середине третьего периода стало больше борьбы, команды действуют аккуратно в обороне. На 52-ой минуте удаление у «Металлурга» - Семин за подножку на Ковальчуке получил малый штраф. И практически тут же удаление в составе СКА за нарушение численного состава. Ничего опасного не удалось создать уральцам в большинстве. К концу периода обе команды нарастили темп. На 59-ой минуте опасный момент у ворот СКА, но шайба не попадает в ворота. Окончено основное время, ничья 1:1. Третий период прошел в равной борьбе, чуть больше опасных моментов было у «армейцев».

Хозяева могли вырвать победу в концовке, однако Барабанов упустил шикарный шанс забить. Впереди овертайм. Статистика 3-го периода: Броски: 17-11 ; Броски в створ: 12-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 10-6 ; Блокированные броски: 3-0 ; Силовые приемы: 7-4 ; Фол против игрока: 1-0 ; Штраф: 2-2.

Бодро идет овертайм. Хорошие скорости, много бросков по воротам. «Армейцы» больше владеют шайбой, но пока вся борьба идет в основном в средней зоне. Окончен первый овертайм! Упорная борьба идет, обе команды не использовали свои шансы в атаке. Скорости хорошие, моменты есть, но не хватает реализации. Статистика 1 овертайма: Броски: 23-14 ; Броски в створ: 10-5 ; Голы: 0-0 ; Вбрасывания: 9-1 ; Блокированные броски: 5-6 ; Силовые приемы: 7-3 ; Фол против игрока: 0-0 ; Штраф: 4-2.

Второй овертайм проходил в очень упорной борьбе. Точку поставил на 93-ей минуте Дадонов. Гусев по центру вошел в зону, на паузе убрал соперника и сделал передачу Дадонову, который в касание бросил в противоход Кошечкину! Шайба влетела в дальнюю девятку — без шансов для вратаря. Счет в игре и в серии становится одинаковым - 2:1.

Статистика матча: Броски: 100-69 ; Броски в створ: 60-28 ; Голы: 2-1 ; Вбрасывания: 47-29 ; Блокированные броски: 18-16 ; Силовые приемы: 26-18 ; Фол против игрока: 3-3 ; Штраф: 12-12 .