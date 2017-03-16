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СКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции

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© Фото: ska.ru
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    Во всех пяти матчах серии с «Динамо» инициативой владела команда Петербурга.

    СКА в четвертый раз обыграл московский «Динамо» и вышел в финал Западной конференции КХЛ. Во всех пяти матчах серии с «Динамо» инициативой владела команда Петербурга.

    Главный тренер «Динамо» Сергей Орешкин пропустил выезд команды на сегодняшний матч, 16 марта, по состоянию здоровья. Орешкин госпитализирован с диагнозом «гипертонический криз». Пока же исполняющим обязанности главного тренера назначен Владимир Воробьёв.

    В начале первого периода армейцы сразу же бросились в атаку, однако москвичи тоже не были намерены отдавать инициативу в руки хозяевам. После пятой минуты удаление в составе СКА - «Динамо» играли в большинстве, но реализовать его не смогли.

    До конца первой половины первого периода территориальное преимущество у армейцев. На двенадцатой минуте в меньшинстве остается «Динамо», которое СКА не реализует. Армейцы пытаются атаковать ворота. На пятнадцатой минуте по броскам в створ преимущество у «армейцев» - 10:6. Поактивнее выглядят хозяева. И снова удаление у «Динамо» на восемнадцатой минуте. Перерыв! Ничья 0:0 после первого периода. Большое преимущество было у СКА. Петербуржцы создали много голевых моментов, Ерёменко регулярно выручал свою команду от неприятностей, а в одном из моментов штанга выручила гостей после броска Гусева.

    Ярко и динамично началась игра во втором периоде. На 24 минуте удаляется Ковальчук, через четыре минуты обоюдное удаление. Два в два прошла атака у «армейцев». На табло по-прежнему 0:0. На 31 минуте удаление в составе «Динамо». Очень четко и профессионально играет СКА. И вот усилия питерцев приносят результат - Гусев доставил шайбу на пятак, но Еременко среагировал на бросок Херсли в упор! Швед подобрал отскок и сделал передачу на Никиту, который без проблем поразил пустые ворота! 1:0 в пользу питерцев

    Во втором периоде преимущество по броскам в створ у СКА — 12:3. И снова удаление в составе «Динамо» под конец второго периода. Но на счет это не влияет. СКА продолжает давить! Шайба не выходит из зоны «Динамо». Затяжная атака получилась у петербуржцев. Зуб наннс бросок от синей линии, а Ковальчук в борьбе на пятаке ловко подставил клюшку - шайба влетела в верхний угол! Звучит сирена, перерыв! 2:0 в пользу СКА после двух периодов. Большое преимущество «армейцев» материализовалось в голы Гусева и Ковальчука. Практически вся игра шла в зоне гостей, динамовцы ничем опасным в атаке не отметились.

    С первых минут третьего периода динамовцы упорно пытаются спасти игру, однако СКА уверенно контролирует ситуацию, и не дает гостям провести атаки. Заметно прибавили динамовцы к концу первой половины третьего периоде. Много угроз создают гости воротам Коскинена. Во второй половине третьего периода обе команды нарастили темп. Много атак и опасных моментов. Но не получается динамовцам пробить ворота Коскинена, это первая игра в плей-офф на «сухарь» голкипера армейцев. На табло по-прежнему 2:0 в пользу СКА. На 58 минуте ушел с ворот Ерёменко, динамовцы вшестером. Две минуты еще играть. Матч окончен! СКА обыграл московское «Динамо» — 2:0.

    Очень уверенно СКА одержало победу в серии. Из пяти игр СКА выиграли на выезде обе игры со счетом 2:4 и 1:4. Первую игру на домашней арене проиграли со счетом 2:3 (овертайм). Вторую и пятую выиграли со счетом 2:1 и 2:0 соответственно.

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