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СКА в третий раз победил московский «Динамо»

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© Фото: Константин Чеглаков

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Расстроенные болельщики «Динамо» бросали на лед монеты и поднимали плакаты в адрес судей.

СКА в третий раз победил московский «Динамо» со счетом 4:1, трудная и драматичная игра прошла в Москве сегодня, 14 марта. Теперь армейцы в одном шаге от финала Конференции КХЛ.

Страсти кипели как на льду, так и на трибунах. Расстроенные болельщики «Динамо» бросали на лед монеты, что могло привести к травмам игроков, и поднимали плакаты, в которых выражали свое мнение относительно судейства. В итоге клуб «Динамо» оштрафовали на 800 тыс. рублей.

Первый период начался с активной атаки армейцев. СКА уверенно контролирует шайбу, очень много опасных атак и бросков по воротам «Динамо». Но Ерёменко не давал шайбе влетать в ворота. На пятой минуте Робинсон в борьбе с Ковальчуком упал на лед. С трибун раздавался свист, однако арбитры оставили эпизод без внимания.

К концу первой половины первого периода хозяевам удается взять контроль над игрой, но последующие два удаления дают армейцам возможность повлиять на счет. На 19 минуте игры Широков сделал скидку на Белова, который от синей линии с левого края нанес мощный бросок в ближний угол - Ерёменко не успел среагировать. Счет становится 0:1 в пользу «Динамо».

Второй период обе команды начали с яростных атак. На шестой минуте Кокарев по центру вошел в чужую зону и нанес бросок из-под защитника — шайба попала в одну штангу, от нее в другую и вылетела в поле - игра приобретает жесткий характер. В составе СКА удален Хафизуллин, спустя пару минут обоюдное удаление.

После того, как команды стали играть в полном составе, снова удаление у СКА, но «Динамо» не сумели реализовать большинство. После 35 минуты у «Динамо» преимущество по броскам - 23:12. За несколько минут до окончания второго периода Кокарев с правого края прострелил на пятак, а Херсли неудачно срезал шайбу в свои ворота!

Счет 1:1, но на последней минуте Широков забрасывает шайбу и выводит СКА вперед. Тренеры «Динамо» берут просмотр на причину «помехи вратарю». Несмотря на преимущество «Динамо» по броскам в створ ворот, на перерыв команды уходят со счетом 1:2 в пользу СКА.

С первых минут третьего периода хозяева начинают давить на ворота армейцев, но Коскинен непробиваем. К середине периода темп обоих команд немного стихает. Меньше стало бросков и опасных моментов. Во втором периоде динамовцы снова бросаются в атаку с удвоенной силой.

Их усилия приводят лишь к удалению, которое использовали армейцы. Белов сделал перевод на свободного Херсли, который из круга вбрасывания послал шайбу между щитков Ерёменко! За пять минут до окончания счет 1:3 в пользу армейцев. На 59 минуте хозяева меняют вратаря на полевого игрока. Армейцы бросаются в атаку. И на последней минуте Херсли аккуратно выбросил шайбу из зоны, Кетов выиграл забег на скорость у защитника и спокойно поразил пустые ворота! Со счетом 4:1 СКА одерживает победу в этой игре.

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