СКА одержал вторую победу в серии

Продолжается битва за Кубок Гагарина. Сегодня, 12 марта, в Западной конференции состоялся третий матч между СКА и московским «Динамо»: петербуржцы победили 4:2, таким образом счет в серии стал 2:1 в пользу СКА.

Первые минуты игры команды начали осторожно, однако уже спустя три минуты «Динамо» создает опасный момент у ворот СКА, и хозяева забивают шайбу. Армейцы взяли видеопросмотр на предмет офсайда, однако все было по правилам. Счет становится 1:0 в пользу «Динамо». После потасовки у ворот «Динамо» обоюдное удаление. В конце первой половины первого периода Коскиранта по немыслимой траектории направляет шайбу в ворота хозяев и сравнивает счет. СКА уверенно контролирует игру и лидирует по броскам в створ ворот.

В начале второй половины первого периода команды снова играют четыре на четыре после обоюдного удаления. Темп игры немного падает ближе к перерыву. На последней минуте «Динамо» удается создать опасный момент у ворот СКА, при этом поразить ворота им так и не получилось. С равным счетом команды уходят на перерыв.

Второй период начался с опасной атаки питерцев. «Динамо» наращивает обороты. Игра принимает острый характер. На пятой минуте СКА играет в большинстве, но реализовать его не получается. Пик накала страстей наступает на 35-ой минуте, когда Кутейкин от красной линии забивает фантастический гол в ворота СКА. Счет становится 2:1.

Практически следом хозяева получают преимущество: за грубую атаку и удар в голову Дацюк получает штраф 5+20 минут. Врачи сопровождают в раздевалку Цветкова, Павел Дацюк покидает поле до конца игры. Уже через две минуты ситуация повторяется! На этот раз динамовец Кашпар Лукаш получает штраф 5+20 - врачи помогают уйти с поля Сергею Широкову. Второй период заканчивается со счетом 2:1.

Третий период СКА начинают в полном составе, а «Динамо» зарабатывают удаление. Армейцы получают шанс, который, конечно, используют. Сначала Шипачев сравнивает счет 2:2 а спустя минуту с небольшим Дадонов выводит СКА вперед! На пятой минуте «Динамо» убирают вратаря в надежде спасти ситуацию, однако безрезультатно.

И тут же у СКА удаление: Дергачев получает штраф 5+20 за атаку в область головы и шеи. Теперь шанс получает «Динамо», однако в отличие от СКА, использовать его им не удается. Игра проходит в очень стремительном темпе. Страсти накаляются еще сильнее. Снова удаление у хозяев, но на изменение счета это не влияет. СКА уверенно контролирует игру, не давая хозяевам провести атаки. Менее чем за две минуты до окончания «Динамо» меняют вратаря на полевого игрока. СКА использует этот момент и Ковальчук забивает решающий гол в пустые ворота в этой игре!