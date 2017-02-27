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СКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина

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© Фото: championat.com

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Петербургская команда одержала победу над подмосковным «Витязем» со счетом 7:1.

В Подольске завершился четвертый матч 1/4 плей-офф Западной конференции между подмосковным «Витязем» и петербургским СКА. Команда Олега Знарка одержала победу со счетом 7:1 (3:0, 3:0, 1:1) .

В начале первого периода хозяевам удалось создать два опасных момента, но Коскинен уверенно защищал свои ворота. Спустя четыре минуты у хозяев произошло удаление. СКА расположился в зоне противника. Херсли от синей линии наносит убойный выстрел в дальний угол. Шайба касается Коскиранту влетает в ворота «Витязя».

Через минуту Шипачев забрасывает вторую шайбу. В конце первой половины периода хозяева снова зарабатывают удаление. СКА реализовывает большинство и забивает третью шайбу. «Витязь» пытается спасти ситуацию.

Все чаще и чаще хозяева уходят в атаки на ворота армейцев. Но ни удаление в составе, ни опасные моменты у ворот СКА, не приносят хозяевам никакого результата. Со счетом 0:3 команды уходят на первый перерыв. Большое преимущество на стороне «армейцев», которые активно шли вперёд и регулярно угрожали воротам хозяев.

«Витязь» активно начинает второй игровой отрезок, много моментов у ворот Коскинена. Но армейцы уверенно контролируют игру у ворот соперника: за первые 12 минут игры второго периода в воротах «Витязя» шайба побывала два раза. Авторы голов – Коскиранта и Прохоркин.

Хозяева упорно пытаются спасти ситуацию, однако на сороковой минуте, после удаления Афиногенова, Ковальчук ставит решающую точку во втором периоде - 6:0 в пользу СКА. Команда Олега Знарка полностью контролирует ход встречи. Были моменты и у «Витязя», но хозяевам не хватило реализации.

В спокойном темпе проходит игра в первые минуты третьего периода. Спустя пять минут хозяевам удаётся провести затяжную атаку. «Витязь» выигрывает вбрасывание в чужой зоне, последовал бросок по воротам, Макеев оказался первым на отскоке и в сутолоке на пятаке протолкнул шайбу в ворота СКА! Счёт 1:6. Последующие удаления в обоих командах не приносят результат. Игра приобретает очень быстрый темп.

Мощно играет СКА, не оставляя «Витязю» возможности владения шайбой. На последней минуту у хозяев снова удаление, и Дадонов ставит финальную точку в игре, и в серии в целом. Со счётом 1:7 СКА одерживает четвертую победу подряд в серии.

Как ранее сообщал «Санкт-Петербург.ру» , первый матч «армейцы» выиграли со счетом 3:1. «Витязь», вышедший в плей-офф впервые в своей истории, по ходу игры проявил характер и желание, однако справиться с вице-чемпионом «регулярки» все же не сумел. В следующем поединке СКА выиграл со счётом 7:2, благодаря дублю Евгения Кетова и трем очкам Антона Белова. А третий матч, прошедший уже в Подольске, завершился со счётом 6:2 в пользу СКА, четыре очка в нем набрал Павел Дацюк.

Теперь остается дождаться окончания серии у других команд Западной конференции чтобы узнать соперника СКА в 1/2 плей-офф.

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