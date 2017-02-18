СКА завершил регулярный чемпионат КХЛ с лучшей разницей шайб в истории КХЛ

Регулярный чемпионат девятого сезона КХЛ подходит к концу: большинству команд осталось провести лишь по одному матчу. Заключительный отрезок чемпионата выдался очень ярким, напряженным и полным интриг. Перед последними играми на Западе восьмерка команд уже определилась: ЦСКА - 134 очка, СКА - 134 очка, «Локомотив» - 110 очков, «Динамо-Москва» - 109 очков, «Динамо-Минск» - 150 очков, «Торпедо» - 104 очка, «Витязь» - 97 очков, «Йокерит» - 93 очка.

Главная интрига заключительного дня – кто займет два вакантных места в зоне плей-офф в Восточной конференции. Среди претендентов «Адмирал», «Куньлунь» и «Сибирь». Если этим командам еще предстоит завоевать себе место в зоне плей-офф, то следующие команды свое место уже закрепили: «Металлург» Мг - 124 очка, «Авангард» - 109 очков, «АК Барс» - 106 очков, «Трактор» - 97 очков, «Барыс» - 90 очков, «Салават Юлаев» - 88 очков. Кроме того, на Западе «Локомотив» и московское «Динамо» ведут борьбу за третье место, а СКА и ЦСКА – за победу в Кубке Континента. Именно по итогам заключительных матчей определятся и пары первого раунда плей-офф, пока известно лишь, что на Востоке «Трактор» будет играть с «Барысом».

Подводя итоги «регулярного чемпионата», нынешний чемпионат запомнится рекордами Сергея Мозякина, прогрессом Кирилла Капризова, фантастической игрой СКА в атаке, прорывом «Витязя», который впервые в своей истории вышел в плей-офф. Но стоит сказать и о разочарованиях - на Западе это «Спартак», у которого нет ни стратегии, ни плана, хотя в КХЛ клуб играет уже второй сезон. Безусловное разочарование и «Салават Юлаев». Несмотря на то, что команда прошла в плей-офф, сезон у уфимцев четко бьется на две части – до 19 ноября и после. И виноваты тут не только травмы. У «Торпедо» травм было больше, но нижегородцы до последнего момента шли на третьем месте. Матчем против «Торпедо» СКА завершает регулярный чемпионат. Обе команды обеспечили себе место в плей-офф, и сегодня по итогу игры определятся лишь их окончательные места в восьмерке Запада. Нижегородцы уже точно начнут борьбу за Кубок Гагарина в гостях, в то время, как петербуржцы начнут борьбу на домашней арене.

Первый период противостояния СКА – «Торпедо» начался с быстрого гола Прохоркина в ворота гостей. Далее «Торпедо» начинает играть с ошибками. Результат – три удаления в составе гостей. По итогам первого периода СКА превосходит «Торпедо» по всем показателям. В первой половине второго периода гостям удается сравнять счет. Но очередное удаление в составе «Торпедо» и блестящая игра Херсли и Дацюка выводит армейцев вперед. А за пять минут до окончания второго периода Хохлачев утверждает превосходство СКА. На табло 3:1. «Торпедо» оставляют свои ворота без вратаря и пытаются выровнять ситуацию. Но безрезультатно. По итогам двух периодов армейцы уверенно лидируют по броскам, в том числе и в створ ворот.

В начале третьего периода гостям удается изменить счет. Нарастили темп гости, все чаще и чаще они атакуют ворота армейцев. Но Бирюков не намерен дарить голы противнику. Чуть менее двух минут до конца игры: «Торпедо» меняют вратаря на полевого игрока. И тут же два удаления в составе гостей, что позволяет Ковальчуку поставить точку в этой игре. Итоговый счет 4:2. Статистика матча: броски - 56-34, броски в створ - 41-20, голы - 4-2, вбрасывания - 42-29, блокированные броски - 7-6, силовые приемы - 7-10, фол против игрока - 4-1, штраф - 2-22.

Закончен регулярный чемпионат. И СКА его закончило с такой статистикой: победы - 39, победы в овертайме - 2, победы по буллитам - 5; поражения по буллитам - 4, поражения в овертайме - 2, поражения в основное время - 8, набранные очки - 137, заброшенный шайбы - 249, пропущенные шайбы - 114, штрафное время - 618, выигранные вбрасывания - 56,2%, броски по воротам - 2078. По количеству заброшенных шайб СКА установил рекорд. Еще ни одной команде не удалось достичь такого результата.

Итоговый список команд, которые продолжат битву за Кубок Гагарина в Западной конференции выглядят так: ЦСКА - 137 очков, СКА - 137 очков, «Динамо-Москва» - 112 очков, «Локомотив» – 110 очков, «Динамо-Минск» - 105 очков, «Торпедо» – 104 очка, «Витязь» – 97 очков, «Йокерит» – 93 очка.

Восточная конференция: «Металлург Мг» -124 очка, «Авангард» – 109 очков, «АК Барс» - 109 очков, «Трактор» – 97 очков, «Барыс» – 90 очков, «Салават Юлаев» - 88 очков, «Адмирал» – 86 очков, «Куньлунь Ред Стар» - 83 очка.