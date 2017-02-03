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Магия Магнитогорска: СКА проиграл «Металлургу» по буллитам

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© Фото: ska.ru
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    Матч закончился со счетом 5:4.

    В гостях у «Металлурга» Мг лидер общей таблицы КХЛ - команда СКА Санкт-Петербург. Таким образом, на льду скрестились клюшки третьих и первых команд Чемпионата КХЛ, лидеры своих Конференций. У обеих команд по два проигрыша в шести последних играх: «Металлург» проиграл «Витязю» и ЦСКА, СКА – «Йокериту» и «Торпедо».

    Первый период начался с затяжной атаки «армейцев». Дацюк создает опасный момент у ворот соперника, но Кошечкин выиграл дуэль в ближнем бою. Спустя минуту очередь Коскинена выручать свои ворота – Ли опасно бросает с пятака. После пятнадцати минут игры по броскам в створ преимущество у «Металлурга» — 13:9. 

    Гол! «Армейцы» провели атаку по центру. Дацюк один на один уверенно переиграл Кошечкина. На двадцатой минуте СКА вырывается вперед. Но практически тут же отыгрались «сталевары». Ли с нескольких метров расстрелял ворота гостей. Канадский защитник забросил свою 50-ю шайбу в КХЛ. Ничья 1:1 после первого периода. 

    Второй период был богат на удаления и голы. Спустя девять минут игроки «Металлурга» остаются на льду втроем - удалены Илья Берестенников и Крис Ли. СКА реализовывает преимущество - Дадонов с трех метров поразил ворота Кошечкина. На табло 1:2. И снова опасный момент – и гол. Красиво разыграли «армейцы». Снова отличился Дадонов, который в касание направляет шайбу в верхний угол ворот. Но на этом удаления у команд не заканчиваются - удаляются Коварж и Прохоркин, Дадонов и Береглазов. На последней минуте Косов у борта применил жесткий силовой прием, 5+20 получил форвард «Магнитки». На последний перерыв команды уходят со счетом 1:3 в пользу гостей.

    Первая половина третьего периода была насыщена событиями: два удаления у СКА, хет-трик Мозякина (8-й хет-трик в КХЛ, 47-й гол в сезоне, 2 очка до 1000), СКА забивают один гол в меньшинстве. После девяти минут на табло счет 4:4. Хозяева решительно взяли игру в свои руки. СКА продолжают борьбу, много времени в атаках стали проводить петербуржцы. Но все их усилия оказались бессильны. Конец третьего периода не выявляет победителя, и игра переходит в дополнительно время.

    Гол Гусева не засчитан и командам не удается выяснить отношения в овертайме. Все решила серия буллитов. В тяжелейшей серии буллитов хозяева сумели обыграть гостей.

     

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