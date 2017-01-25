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СКА обыграл «Спартак» и укрепил лидерство в чемпионате

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© Фото: Константин Чеглаков
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    В настоящее время у петербуржцев 124 очка.

    Всухую обыграв «Сочи», СКА переместился в Москву, где сегодня встретился с московским «Спартаком».

    По итогам первого месяца регулярного чемпионата «Спартак» входил в зону плей-офф. Удачный отрезок москвичи провели в октябре, когда одержали шесть побед в восьми матчах. Тогда казалось, что «регулярка» для красно-белых может получиться успешной, однако вторую часть сезона «Спартак» проводит заметно хуже.

    В последний раз москвичи побеждали 28 декабря, когда на выезде были сильнее ХК «Сочи». В новом же году «Спартак» не только проиграл девять матчей подряд, но даже ни разу не добрался до овертайма. При этом практически все поражения спартаковцы потерпели в упорной борьбе, разгром случился лишь 23 января силами ЦСКА – 1:6. А ведь накануне игры обещали, что болельщики увидят совсем другую команду на льду. В итоге, на данный момент, «Спартак» фактически лишился шансов на попадание в первую восьмерку, и через семь встреч сезон для москвичей будет завершен. Сейчас красно-белые занимают предпоследнее, 13-е место в Западной конференции, имея в своем активе 60 очков после 53 встреч.

    Игра началась сразу с удаления у «Спартака». Но армейцы не смогли реализовать преимущество. После пяти минут в первом периоде преимущество было за армейцами, которые много времени проводили в позиционном нападении. После 14-ой минуты москвичам удается немного выровнять игру грамотно действую на контрвыпадах. По броскам в створ у команд после первого периода — 8:8.

    Во втором периоде на пятой минуте Мирнов оказался совсем один перед воротами, но с трех метров не сумел пробить Коскинена. «Спартак» с упорством продолжал набирать обороты, и спустя три минуты спартаковцы провели контратаку два в одного. Мирнов прострелил в центр на Лещенко, который в ближнем бою спокойно переиграл Коскинена. Спартак выходит вперед. Спустя 14 минут спартаковцы остаются в меньшинстве. А через минуту на льду играет только три игрока «Спартака». При игре 5:3 СКА не упустил момент. Дадонов сделал перевод на свободного Шипачева, который со средней дистанции послал шайбу точно в верхний угол! Счет 1:1 после двух периодов.

    Третий период СКА начал очень активно. В итоге красивый гол Ковальчука спустя четыре минуты. Это 28-я шайба Ильи в регулярном чемпионате. СКА выходит вперед, счет 2:1. Оставшееся время период СКА уверенно контролировал шайбу. На последних минутах снят вратарь, но шестой полевой игрок не помог «Спартаку» избежать поражения. СКА одерживает уверенную и красивую победу над «Спартаком».

    СКА продолжает сохранять лидерство в регулярном чемпионате КХЛ. На счету армейцев 124 очка.

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