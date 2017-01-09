СКА победил ЦСКА по буллитам, матч Континентальной хоккейной лиги(КХЛ) прошел в Москве. Игра началась без острых моментов, команды начали играть в осторожный и позиционный хоккей.

На пятой минуте удаление у ЦСКА - Мамин за подножку получает две минуты штрафа. И практически тут-же петербуржцы используют момент и забивают гол - Антон Белов выводит свою команду вперед.

К середине первого периода игра идет с преимуществом команды Олега Знарка. На 14-ой минуте снова удаление, на этот раз у СКА, - Дацюк за подножку отправился на скамейку штрафников.

Московские армейцы не заставили долго ждать, Попов сделал перевод на свободного Петрова, который броском из круга вбрасывания «прошил» Шестёркина, счет становится 1:1.

Спустя минуту снова удаление – обоюдное. Игра проходит в стремительном ритме, звучит сирена, итог: ничья 1:1 после первого периода.

Второй период начался более активно, обе команды играли в «бортовой» хоккей. На 28-ой минуте за удар клюшкой по лицу удален Белов. Следом за Беловым удаление за толчок на борт получает Дацюк. Питерцы остаются на льду втроем.

ЦСКА не сумели воспользоваться большинством. На 32-ой минуте после удаления Сергеева и Плэтта питерские армейцы могли развернуть игру находясь в большинстве. Но реализовать большинство 5:3 у СКА тоже не удается.

На последних секундах второго периода выйдя на лёд после удаления Шипачёв отдал передачу на дальнюю штангу, где совершенно забыли Гусева. Никита беспрепятственно поразил ворота Сорокина хлестким кистевым броском. На перерыв команды уходят со счетом 1:2 в пользу СКА.

В третьем периоде СКА стремительно бросаются в бой, ЦСКА пытаются выровнять счет. На 46-ой минуте массированную атаку проводят хозяева. Денисов набросил на пятак, шайба после рикошета отскочила к Мамину, который с близкого расстояния протолкнул снаряд в сетку!

Во второй половине периода СКА снова получает численное преимущество, но с реализацией никак не получается. В основное время выявить победителя не удалось. В овертайме шайба в ворота Шестеркина не была зачитана судейской бригадой из-за офсайда хозяев.

На чьей стороне была удача определила серия послематчевых буллитов. Голкипер СКА Игорь Шестеркин отразил все три буллита, Гусев забивает победную шайбу, и армейцы с Невы одерживают достойную победу в этом дерби.