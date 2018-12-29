СКА обыграл в овертайме «Адмирал» из Владивостока

Хоккейный клуб СКА из Петербурга обыграл владивостокский «Адмирал» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра прошла в субботу, 29 декабря.

Первую шайбу в матче забросил Егор Яковлев из «Адмирала». Он попал в ворота СКА на седьмой минуте. Уже через две минуты счет увеличил Александр Стрельцов.

Петербуржцы смогли ответить лишь на 50-й минуте, когда точный бросок сделал Давид Рундблад. Спустя три минуты игрок сделал дубль и сравнял счет.

Победу СКА в овертайме принес Наиль Якубов. Он забросил шайбу на 62-й минуте.

Для «Адмирала» поражение стало шестым подряд в последних играх против СКА.