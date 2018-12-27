СКА одолел «Амур» в матче во Владивостоке

Петербургский хоккейный клуб СКА одержал победу над хабаровским «Амуром» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Игра, которую петербуржцы провели на выезде, закончилась убедительной победой со счетом 2:0. Первую шайбу удалось забросить только в третьем периоде, это сделал Наиль Якупов.

Вторым в ворота «Амура» попал Артем Земченок. Гол для него стал дебютным в составе СКА.

Следующий матч армейцы проведут 29 декабря. Во Владивостоке они встретятся с «Адмиралом».