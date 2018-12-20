Россия сохранила 48-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу по итогам 2018 года сохранила 48-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Национальная команда набрала 1424 очка. В последней игре уходящего года сборная проиграла Германии в товарищеском матче со счетом 0:3, а перед этим уступила Швеции со счетом 0:2 в заключительном туре группового раунда Лиги наций.

Лидерство в рейтинге ФИФА сохранила Бельгия (1727 очков). На втором месте оказались французы (1726 очков), победители Чемпионата мира в России, затем идут бразильцы (1676 очков), хорваты (1634 очка) и англичане (1631 очко).