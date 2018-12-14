«Зенит» проиграл «Славии» в Лиге Европы

Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение от «Славии» в заключительном туре группового этапа Лиги Европы. Команда проиграла со счетом 0:2.

Первый мяч в игре забил Яромир Змргал на 32-й минуте. Спустя девять минут отличился Мирослав Стох.

Поражение стало для петербуржцев третьим подряд. Такой статистики не было с 2013 года.

Несмотря на проигрыш, «Зенит» выходит в плей-офф Лиги Европы с первого места группы. Соперника клуб узнает 17 декабря. Матчи состоятся 14 и 21 февраля.