«Зенит» проиграл «Славии» в Лиге Европы

Лучшее в Петербурге
Где в Петербурге согреться горячим шоколадом и какао
«Санкт-Петербург.ру» выбрал пять заведений, где подают классические для холодного времени года напитки.
Топ-5 старинных лифтов Петербурга, которые еще работают
Возраст некоторых лифтов в Северной столице перевалил за сто лет, однако это не помеха для их работоспособности. Ценные породы дерева, чугунное литье, кожаное покрытие – это лишь некоторые атрибуты этих красавцев. «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где их можно найти.
Жемчужины Эрмитажа: топ-8 экспонатов музея, которые нужно увидеть
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает о самых значимых экспонатах Эрмитажа, которые стоит увидеть каждому.
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Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал
В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.