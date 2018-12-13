Россия обыграла Швецию в Кубке Первого канала по хоккею

Сборная России по хоккею победила Швецию в первом матче Кубка Первого канала. Игра завершилась вечером 13 декабря.

В первом периоде шайбу забросил Том Нильссон. На 34-й минуте ворота россиян поразил Клас Дальбек.

Отыграть две шайбы в третьем периоде смогли Михаил Григоренко и Владислав Гавриков.

Россияне смогли победить по серии буллитов. Ключевую шайбу забросил Григоренко.

Следующий матч Россия проведет 15 декабря против Чехии. На следующий день на стадионе «Газпром Арена» состоится поединок с Финляндией.