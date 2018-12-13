Петербуржец Кирилл Пригода установил мировой рекорд на Чемпионате мира по плаванию

Петербургский пловец Кирилл Пригода выиграл золотую медаль Чемпионата мира и установил новый мировой рекорд. Об этом сообщает ТАСС.

Пригода на дистанции 200 м брассом преодолел расстояние за 2 минуты 0,16 секунды. Он обошел предыдущий мировой рекорд на 0,28 секунды.

Золото россиянина стало первым для отечественной сборной на турнире. Ранее спортсмены завоевали серебро и две бронзы.

Кирилл Пригода – двукратный бронзовый призер Чемпионата мира 2017 года. За год до этого он выиграл три золотых медали.