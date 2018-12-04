Лучше Месси и Роналду: обладателем «Золотого мяча» стал хорват Лука Модрич

Игрок мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим футболистом 2018 года по версии France Football. Одну из наиболее престижных футбольных наград «Золотой мяч» ему вручили в ночь на 4 декабря по московскому времени.

В уходящем году Модрич выиграл с «Реалом» Лигу чемпионов УЕФА. Минувшим летом в составе сборной Хорватии он завоевал серебряные медали Чемпионата мира в России.

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Модрич стал первым игроком с 2007 года, кто смог получить «Золотой мяч» кроме Лионеля Месси и Криштиану Роналду. В этом году португальский футболист занял второе метро, а Месси – лишь пятую строчку.