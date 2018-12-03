«Зенит» уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 4:2

Петербургский футбольный клуб «Зенит» потерпел поражение в матче с тульским «Арсеналом». Сине-бело-голубые на выезде уступили со счетом 4:2.

Первый мяч «Зенит» пропустил на шестой минуте. Гол забил Эванс Кангва. На 21-й минуте один мяч отыграл Далер Кузяев.

Под конец первого тайма ворота петербуржцев поразил Резуиан Мирозов. Ответный гол на 57-й минуте забил Эрнани.

На 74-й минуте «Арсенал» с помощью Кангвы снова вышел вперед. Спустя три минуты еще один мяч забил Зелимхан Бакаев. Его гол стал последним в матче.

По итогам 16 туров «Зенит» продолжает сохранять первое место в Российской премьер-лиге. На счету петербуржцев 34 очка, они опережают «Краснодар» на два очка.