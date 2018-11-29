«Зенит» обыграл «Копенгаген» и вышел в плей-офф Лиги Европы

В Петербурге завершился матч между футбольными клубами «Зенит» и «Копенгаген». Встреча состоялась в рамках пятого тура Лиги Европы.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. Счет во встрече открыл «зенитовец» Роберт Мак, который забил на 59-й минуте. Его гол стал единственным во встрече.

По итогам пяти игр сине-бело-голубые набрали 11 очков. Они выходят в плей-офф турнира с первого места.

Следующий матч в Лиге Европы «Зенит» проведет 13 декабря. Петербуржцы сыграют в гостях с пражским клубом «Славия».