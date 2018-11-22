Вратарь «Зенита» Лодыгин пропустит последние матчи 2018 года из-за травмы

Вратарь петербургского футбольного клуба «Зенит» Юрий Лодыгин получил серьезную травму на тренировке. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

У футболиста диагностировали повреждение правой икроножной мышцы. По оценке врачей, на лечение потребуется примерно полтора месяца.

Из-за травмы Лодыгин пропустит заключительную часть первой половины сезона 2018/19 Российской премьер-лиги.

Финальный матч в 2018 году «Зенит» проведет 13 декабря. Сине-бело-голубые сыграют с пражским клубом «Славия» в рамках Лиги Европы.