Россиянин Сироткин потерял место пилота в «Формуле 1»

Российский гонщик Сергей Сироткин перестанет выступать в «Формуле 1» в следующем сезоне. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

«Это был очень длинный и трудный год, у меня не всегда все получалось так, как я бы хотел. Я продолжал работать, отдал все силы и вложил всю свою душу, чтобы добиться заслуженного результата. И, признаться честно, я считаю, что в данных обстоятельствах мы справились достойно», – написал гонщик.

В 2018 году Сироткин выступает за команду «Уильямс». Она занимает последнее место в зачете Кубка конструкторов, а сам гонщик находится в конце таблицы личного зачета Чемпионата мира. Сироткин набрал лишь одно очко за сезон.

В следующем году единственным представителем России в «Формуле 1» будет Даниил Квят. После годичного перерыва он снова будет выступать за «Торо Россо».