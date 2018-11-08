Cборные России и Финляндии по хоккею сыграют на «Зенит-арене» 16 декабря

Хоккейные матчи на футбольном стадионе «Зенит-арена» в Петербурге пройдут 16 и 22 декабря. Об этом сообщается на сайте ХК СКА.

Под названием «Хоккей. Классика. Петербург 2018» 16 декабря в Северной столице сыграют сборные России и Финляндии. Матч состоится в рамках Еврохоккейтура.

Затем, 22 декабря, на «Зенит-арене» сыграют СКА и ЦСКА. Игра пройдет в качестве матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

В пресс-службе СКА отметили, что игра состоится в день рождения обоих клубов и отечественного хоккея.

«Вместимость арены на обоих матчах будет составлять 70 тысяч зрителей. Стоимость билетов – от 300 до 1800 рублей», – добавили в руководстве команды.