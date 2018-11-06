«Поменьше работать, побольше зарабатывать»: Аршавин пожелал вернуться в «Зенит»

Футболист ФК «Кайрат» из Казахстана Андрей Аршавин рассказал, что хотел бы вернуться на работу в петербургский «Зенит». Об этом он сказал ведущему, комментатору и бывшему спортсмену Евгению Савину для его программы на YouTube.

Аршавин отметил, что «пока даже такой ситуации нет, чтобы я туда вернулся, в любой должности». Несмотря на это экс-«зенитовец» пошутил, что хотел бы «поменьше работать, побольше зарабатывать».

Футболист продолжил свою шутку и добавил, что претендует на место Алексея Миллера, председателя правления ПАО «Газпром», главного спонсора «Зенита».

В воскресенье, 11 ноября, состоится последний матч Аршавина в составе «Кайрата». Клуб не стал продлевать контракт с 37-летним игроком.