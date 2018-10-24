В Петербурге появилось 164-метровое граффити, посвященное «Зениту»

На Крестовском острове в Петербурге появилось самое длинное граффити, посвященное футбольному клубу «Зенит». Об этом сообщили в пресс-службе команды.

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Граффити появилось неподалеку от стадиона «Зенит-арена» на Теннисной аллее. Оно представляет собой надпись «"Зенит", ты в нашем сердце навсегда, ты – наша жизнь, ты – наша судьба».

Длина граффити составила 164 метра. В пресс-службе «Зенита» не уточнили, кто стал автором надписи.