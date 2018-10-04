«Зенит» дома обыграл «Славию» из Чехии

Футбольный клуб «Зенит» обыграл чешскую команду «Славия» в матче группового раунда Лиги Европы. Петербуржцы выиграли со счетом 1:0.

Игра между командами прошла на стадионе «Зенит-арена» в Северной столице. Встреча состоялась в рамках второго тура группового этапа.

Автором единственного забитого мяча стал Александр Кокорин. Он поразил ворота соперника на 80-й минуте.

По итогам двух поединков «Зенит» занимает первое место в группе C. На счету петербуржцев четыре очка.

Следующий матч в ЛЕ «Зенит» проведет против «Бордо». Встреча состоится в Петербурге 25 октября.