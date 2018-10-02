Сын Маркизио из «Зенита» начал тренироваться в академии команды

Сын полузащитника футбольного клуба «Зенит» Клаудио Маркизио Давиде провел первую тренировку в академии команды. Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Ребенку полузащитника в августе исполнилось девять лет. Раньше он занимался в академии итальянского «Ювентуса», за который выступал его отец.

Ранее Клаудио отметил, что его сыновья очень любят футбол. Он отметил, что дети очень хотели скорее начать тренировки в Петербурге.

Маркизио стал единственным новичком «Зенита» в минувшем межсезонье. Он забил в матче против «Анжи», который состоялся сентября. Петербуржцы проиграли со счетом 2:1.

Поражение не помешало сине-бело-голубым сохранить лидерство в чемпионате. Команда занимает первое место с 22 очками.