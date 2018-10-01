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Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Вратарь назвал пиком своей карьеры выступление на домашнем Чемпионате мира.

Вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что завершает карьеру за сборную России. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

«У каждой истории есть свое начало и свой конец. Вот и моя история с национальной сборной тоже подошла к своему логическому завершению», – сказал голкипер.

Акинфеев отметил, что 15 лет выступлений за сборную – огромный срок. «С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление», – заявил он.

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Вратарь добавил, что считает пиком своей карьеры выступление на Чемпионате мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. По его словам, он даже не мечтал об этом.

«Да, мы не завоевали на Чемпионате мира медали, но все ребята старались, как могли. Главное, что среди нас не было равнодушных. И выход в четвертьфинал стал для этой команды пусть локальным, но все-таки успехом», – добавил Акинфеев.

За национальную сборную вратарь провел 110 матчей. Акинфеев не пропустил ни одного мяча в 47 встречах.

На ЧМ-2018 Россия впервые в истории дошла до четвертьфинала. Затем команда по пенальти уступила сборной Хорватии.

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