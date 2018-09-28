«Зенит» сыграет в товарищеском матче с «Шальке 04» 18 ноября

Футбольный клуб «Зенит» проведет товарищеский матч против немецкой команды «Шальке 04». Об этом сообщили в пресс-службе сине-бело-голубых.

Игра состоится 18 ноября в 16:00. Ее проведут на стадионе «Зенит-арена» в Петербурге. Билеты поступят в продажу в скором времени.

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«Зенит» уже не раз играл против «Шальке». Две команды заключили договор о сотрудничестве в 2006 году. В частности, клубы развивают связи между своими академиями.

В минувшие выходные петербуржцы обыграли действующего чемпиона России, московский «Локомотив», со счетом 5:3. Позднее пресс-служба «Зенита» подшутила над результатом матча.