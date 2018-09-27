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Семак: Решение возглавить «Зенит» было рискованным шагом

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© Фото: Алексей Даничев / РИА «Новости»

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Главный тренер сине-бело-голубых рассказал о своих сомнениях перед началом работы с клубом.

Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак заявил, что решение возглавить команду было рискованным. Об этом он сказал в эфире программы «Футбол России».

По словам Семака, он осознавал всю сложность выбора. Специалист подчеркнул, что нужно «принимать вызов».

Он отметил, что его многое смущало во время размышления над предложением. Семак считал, что это был не лучший момент, чтобы приходить в команду.

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«Почти везде в СМИ можно было встретить: "Семак с ума сошел – пошел в "Зенит", "погиб", "потерял", "пропал". И так далее», – добавил тренер.

За восемь туров сезона 2018/19 Российской премьер-лиги «Зенит» набрал 22 очка и занял первое место. Сине-бело-голубые одержали сечь побед и один раз сыграли вничью.

В сезоне 2017/18 петербургский клуб показал худший результат за 10 лет. «Зенит» занял пятое место в турнирной таблице. Вскоре после окончания сезона клуб объявил об уходе главного тренера Роберто Манчини.

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