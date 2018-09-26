Глава ФИФА Инфантино поблагодарил Полтавченко за проведение ЧМ-2018 в Петербурге

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отдельно поблагодарил губернатора Петербурга Георгия Полтавченко за успешную организацию матчей Чемпионата мира в Северной столице. Об этом сообщил пресс-секретарь главы города Андрей Кибитов.

Руководитель ФИФА прислал Полтавченко письмо благодарности. «Господин Инфантино особо отметил в письме, что этот чемпионат стал лучшим в истории ФИФА и поблагодарил за организацию игр в Санкт-Петербурге», – подчеркнул Кибитов.

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Инфантино в своем письме отметил не только градоначальника. «Помимо этого, позвольте мне поблагодарить вас за радушный прием, теплоту и гостеприимство, которые делегация ФИФА, команды-участницы и болельщики получили от жителей Санкт-Петербурга и области, и в особенности от футбольного сообщества», – написал глава ФИФА Полтавченко.

ЧМ-2018 проходил в России с 14 июня по 15 июля. Петербург принял семь матчей, в том числе игру за третье место между сборными Бельгии и Англии. Бронзовые медали выиграли бельгийские футболисты.