УЕФА создаст новый клубный турнир к 2021 году

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) создаст третий футбольный турнир наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы. Об этом сообщает BBC со ссылкой на вице-председателя комитета союза по клубным соревнованиям Андреа Аньелли.

По его словам, первый розыгрыш нового трофея проведут в сезоне 2021/22. Аньелли не уточнил, по какому принципу будут проводить турнир и как он будет называться.

Он отметил, что после создания нового соревнования число клубов, сражающихся в еврокубках, увеличится до 96.

Согласно данным The Independent, УЕФА создает турнир для увеличения своей прибыли