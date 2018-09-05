«Зенит» оштрафовали на 70 тыс. рублей за пиротехнику в матче со «Спартаком»

Петербургский футбольный клуб «Зенит» оштрафовали на 70 тыс. рублей по итогам матча со «Спартаком». Об этом сообщил «Чемпионат».

Команду наказали из-за болельщиков, которые по время игры 2 сентября использовали пиротехнику. Фанаты «Спартака» также жгли файеры, клуб оштрафовали на 20 тыс. рублей.

В Контрольно-дисциплинарном комитете (КДК) отметили, что на поле во время матча упал квадрокоптер, но у специалистов нет достаточного количества доказательств.

«От «Зенита» мы получили подробное письмо, но нам нужно ещё пояснение службы безопасности РПЛ (Российской премьер-лиги, – прим. ред.), поэтому рассмотрение данного вопроса отложено до следующего заседания», – сказал глава КДК Артур Григорьянц.

Встреча двух клубов завершилась со счетом 0:0. По итогу шести туров сине-бело-голубые занимают первое место в турнирной таблице с 16 очками.