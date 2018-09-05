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Олимпийский чемпион Виктор Ан завершил карьеру

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© Фото: Владимир Песня / РИА «Новости»

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Спортсмен уезжает из России в Южную Корею по семейным обстоятельствам.

Олимпийский чемпион по шорт-треку Виктор Ан завершил спортивную карьеру. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова.

Он заявил, что Ан принял решение по семейным обстоятельствам. Спортсмен хочет, чтобы его ребенок учился в Южной Корее.

«Не исключаем, что можем когда-то продолжить сотрудничество – жизнь меняется», – сказал Кравцов.

Виктор Ан до декабря 2011 года выступал за Южную Корею. Позднее он переехал в Россию, а в 2014 году представлял страну на Олимпиаде в Сочи. На Играх Ан завоевал три золотые медали.

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