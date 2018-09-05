«Зенит-2» после восьми поражений в девяти матчах возглавит Радимов

Главным тренером петербургского футбольного клуба «Зенит-2» станет Владислав Радимов. Он заменит Александра Горшкова.

Радимов возглавлял команду с 2013 по 2017 год. Затем он получил должность координатора юношеских команд «Зенита».

Игрокам уже сообщили о назначении Радимова. Официально об этом объявят во вторник, 5 сентября.

Бывший тренер Горшков был уволен после длительной серии поражений. За девять туров Футбольной национальной лиги «Зенит-2» проиграл восемь раз и однажды сыграл вничью. Команда занимает предпоследнее место в турнирной таблице.