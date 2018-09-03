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«Зенит» сыграет против «Кайрата» Аршавина 9 сентября

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© Фото: fc-zenit.ru

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Товарищеская встреча пройдет на стадионе «Зенит-арена».

Петербургский футбольный клуб «Зенит» проведет товарищеский матч против казахстанского «Кайрата». Встреча состоится 9 сентября на стадионе «Зенит-арена».

За клуб из Алма-Аты выступает бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин. В команду из Казахстана он перешел в 2016 году. За два года форвард забил 30 мячей.

Накануне, 2 сентября, «Зенит» сыграл вничью против московского «Спартака». По результатам шести туров Российской премьер-лиги петербуржцы занимают первое место в турнирной таблице. На счету сине-бело-голубых 16 очков.

В настоящее время российские команды ушли на перерыв из-за матчей сборных. В пятницу, 7 сентября, Россия сыграет с Турцией в рамках Лиги Европы.

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