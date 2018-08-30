Петербургский боксер Федоров выиграл молодежный Чемпионат мира

Петербуржец Игорь Федоров выиграл в финале молодежного Чемпионата мира по боксу в тяжелом весе в Будапеште. Об этом сообщили в пресс-службе Спортивной федерации бокса Петербурга.

Федоров завоевал золотую медаль на соревновании в четверг, 30 августа. Студент петербургского училища Олимпийского резерва №2 стал первым россиянином, победившим на турнире.

«Воспитанник петербургского тренера Андрея Павловича Горбаческого взял верх над сильнейшим противником – действующим чемпионом Азии среди юниоров казахстанцем Айбеком Оралбаем», – отметили в федерации.