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Петербурженка Полина Шакирова попала в топ-50 лучших теннисистов на колясках в мире

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© Фото: vk.com/id64522242

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Девушка занимает 46-е место в международном рейтинге.

Петербургская спортсменка Полина Шакирова вошла в топ-50 лучших теннисистов на колясках. Об этом сообщила «Собака.ру».

В августе Шакирова выступила в августе на двух международных турниках в Бельгии. В частности, на Flanders Open она вышла в полуфинал одиночного и парного разрядов.

После соревнований Шакирова поднялась на 13 позиций в мировом рейтинге ITF (Всемирная федерация тенниса на колясках). Теперь спортсменка занимает 46-е место.

Теннисистка отметила, что следующий международный турнир планирует сыграть в октябре, перед Чемпионатом России.

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