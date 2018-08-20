Нобоа из «Зенита» может пропустить полгода из-за травмы

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Кристиан Нобоа может пропустить больше шести месяцев из-за травмы, полученной в матче с «Уралом». Об этом сообщает «Матч ТВ».

Предположительно, эквадорский футболист порвал крестообразные связки. По словам главного тренера сине-бело-голубых Сергей Семак, судя по всему, Нобоа выбыл на долгий срок.

«Для нас это огромная потеря, ведь он – один из ключевых игроков, который смотрится здорово. Для меня его травма стала плохой новостью», – сказал Семак на послематчевой пресс-конференции.

Нобоа перешел в «Зенит» в 2017 году. В начале следующего года его отдали в аренду в «Рубин». После возвращения в петербургскую команду футболист стал игроком основного состава.

В марте разрыв крестообразных связок получили два игрока сине-бело-голубых – Александр Кокорин и Эмануэль Маммана. Они до сих пор восстанавливаются после травмы.

«Зенит» 19 августа обыграл «Урал» со счетом 4:1. Петербуржцы по итогам четырех туров получили 12 очков и заняли первое место в Российской премьер-лиге.