Россия поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Национальная команда теперь занимает 49-е место. Резкий подъем сборной в ФИФА назвали самым стремительным в рейтинге.

Читайте также:

Без россиян: ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Результат россиян обусловлен удачным выступлением на Чемпионате мира, который с 14 июня по 15 июля проходил в России. Отечественные футболисты дошли до четвертьфинала. Это лучший результат в истории страны.

Возглавляет рейтинг ФИФА сборная Франции, которая стала чемпионом мира. Незначительно уступает Бельгия, завоевавшая бронзовые медали мундиаля. В топ-5 также вошли сборные Бразилии, Хорватии и Уругвая.