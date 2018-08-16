  • 16 Август 2018
USD 11.08.2018 66.9075 0.6219
USD ММВБ  
EUR 11.08.2018 76.6760 -0.1490
EUR ММВБ  
Нефть($) 16.08.2018 71.28 +0.73
Нефть(p) 16.08.2018 4769.17 +92.72

Россия поднялась на 49-е место в рейтинге ФИФА

Автор:


© Фото: Алексей Филиппов / РИА «Новости»

Темы дня

До ЧМ-2018 национальная сборная занимала 70-ю строчку.

Сборная России по футболу поднялась на 21 строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Национальная команда теперь занимает 49-е место. Резкий подъем сборной в ФИФА назвали самым стремительным в рейтинге.

Читайте также:

Без россиян: ФИФА опубликовала символическую сборную ЧМ-2018 по версии болельщиков

Результат россиян обусловлен удачным выступлением на Чемпионате мира, который с 14 июня по 15 июля проходил в России. Отечественные футболисты дошли до четвертьфинала. Это лучший результат в истории страны.

Возглавляет рейтинг ФИФА сборная Франции, которая стала чемпионом мира. Незначительно уступает Бельгия, завоевавшая бронзовые медали мундиаля. В топ-5 также вошли сборные Бразилии, Хорватии и Уругвая.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Спорт
    YouDo в Санкт-Петербурге
    Репетиторы Санкт-Петербурга

    Лучшее в Петербурге

    Топ-5 граффити-портретов в Петербурге

    В Северной столице по-прежнему уничтожаются портреты знаменитых людей. Недавно вандалы и коммунальщики уничтожили портрет главного тренера сборной России Станислава Черчесова. «Санкт-Петербург.ру» решил найти нетронутые граффити, которые можно посмотреть прямо сейчас.

    читать далее →

    Когда манит шум воды: топ-5 водопадов вблизи Петербурга

    Сезон отпусков подходит к завершению, а это значит, что мы до следующего года не увидим роскошных водопадов на Кавказе или в Крыму. «Санкт-Петербург.ру» решил исправить это упущение и нашел самые красивые водопады недалеко от Северной столицы.

    читать далее →

    Топ-5 мест в Петербурге и Ленобласти, где можно снять коттедж на двоих

    «Санкт-Петербург.ру» выбрал пять отличных мест, где можно отдохнуть на природе за небольшие деньги.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Высший пинотаж: как выбрать бюджетное, но хорошее вино в обычном магазине

    «Санкт-Петербург.ру» разобрался, как выбрать вино, которое не ударит по карману, но придется по вкусу.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Land Rover: 70 лет решений, предвосхитивших будущее

    Первый Land Rover создавали как временный антикризисный проект. Тогда его создатели не могли представить, какой успех ждет их детище из «самолетных крыльев».

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.08.18
    Подготовка и организация выездных мероприятий: аренда шатров и тентов
    13.08.18
    Светодиодные экраны от компании FUTURE-VISION
    09.08.18
    Складская недвижимость: ритейлеры уступят производству
    07.08.18
    Какие материалы используются для производства памятников?
    03.08.18
    Помощь юристов при бракоразводном процессе: главные преимущества
    02.08.18
    Петербургские покупатели получили доступ к грандиозной распродаже диванов
    01.08.18
    Большой выбор керамической плитки российского и импортного производства в одном каталоге
    30.07.18
    Производство геотекстиля

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram