Футбольный комментатор Василий Уткин заявил, что в петербургском клубе «Зенит» творится «страшный бардак». Об этом он сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

По мнению российского спортивного журналиста, у сине-бело-голубых давно не все в порядке. Уткин считает, что команде долго предстоит разбираться с проблемами.

Комментатор подчеркнул, что новый тренер «Зенита» Сергей Семак «в этом смысле является фигурой особенно противоречивой». Журналист заявил, что специалисту, возглавивший клуб несколько месяцев назад, будет трудно разрешить ситуацию, но он, возможно, справится.

В понедельник, 13 августа, «Зенит» обыграл «Рубин» в третьем туре Российской премьер-лиги и занял первое метро с девятью баллами. Несмотря на успех в Чемпионате России, который дается игрокам с большим трудом, петербуржцы потерпели разгромное поражение от минского «Динамо» в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.

Сине-бело-голубые в первом матче проиграли со счетом 4:0. Чтобы пройти в следующий раунд, «Зениту» на встрече в Петербурге нужно забить как минимум пять мячей, при этом не пропустив ни одного.