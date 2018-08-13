«Зенит» с минимальным преимуществом обыграл «Рубин»

В Казани завершился матч третьего тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и местным «Рубином». Победу одержали сине-бело-голубые.

В первом тайме команды не смогли поразить ворота друг друга. На 70-й минуте полузащитник Далер Кузяев получил вторую желтую карточку, после чего был удален с поля.

Единственный гол в матче забил Александр Ерохин. Полузащитник петербургской команды сделал точный удар на 78-й минуте.

Матч должен был состояться в воскресенье, 12 августа, но его перенесли из-за поединка между «Зенитом» и минским «Динамо» в рамках третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Белорусские футболисты разгромили петербуржцев со счетом 4:0, что стало крупнейшим поражением сине-бело-голубых в еврокубках в истории России.

В настоящее время на счету «Зенита» девять очков. Клуб занимает первое место в турнирной таблице.