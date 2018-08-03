Матч «Зенит» – «Рубин» перенесли на 13 августа

Руководство Российской премьер-лиги перенесло дату матча между «Зенитом» и «Рубином», который должен был пройти 12 августа. Об этом сообщили в пресс-службе РПЛ.

Игра третьего тура состоится в Казани 13 августа в 20:00. Перенос связан с обращением «Зенита», который 9 августа играет в третьем квалификационном раунде Лиги Европы против минского «Динамо».

Читайте также:

«Зениту» запретили открывать стадион для болельщиков в Лиге Европы

Соперник «Зенита» стал известен 2 августа. «Динамо» в предыдущем раунде дважды обыграло «Дунайска Стреду».

В первом туре нового сезона Российской премьер-лиги петербуржцы со счетом 2:0 обыграл «Енисей». В субботу, 4 августа, сине-бело-голубые на «Зенит-арене» встретятся с тульским «Арсеналом».